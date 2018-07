Warschau (dpa) - In Warschau hat die 19. UN-Klimakonferenz begonnen. In den kommenden zwei Wochen wollen Experten aus 194 Ländern den Klimavertrag vorbereiten, der 2015 in Paris unterzeichnet werden soll. Alle würden die Auswirkungen des Klimawandels spüren, sagte Polens Umweltminister und Konferenzpräsident Marcin Korolec mit Blick auf den Taifun "Haiyan" auf den Philippinen. Die Katastrophe sei der Beweis, dass im ungleichen Kampf zwischen Mensch und Natur eine Niederlage drohe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.