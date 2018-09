Warschau (AFP) Vertreter von mehr als 190 Staaten sind am Montag in Warschau zur 19. UN-Klimakonferenz zusammengetreten. Bei dem zwölftägigen Treffen will die internationale Gemeinschaft weitere Fragen auf dem Weg zu einem verbindlichen globalen Klimaschutzabkommen klären, das bis Ende 2015 ausgehandelt werden und 2020 in Kraft treten soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.