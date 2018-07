Los Angeles (AFP) Krankenakten des verstorbenen Hollywoodstars Marilyn Monroe haben bei einer Auktion in Los Angeles in den USA 25.600 Dollar (rund 19.100 Euro) eingebracht. Neben den Monroe-Sammelstücken kamen am Montag bei Julien's im noblen Stadtteil Beverly Hills auch persönliche Gegenstände von Filmdiven wie Elizabeth Taylor, Julie Andrews, Greta Garbo und der britischen Prinzessin Diana unter den Hammer.

