Washington (AFP) Die USA haben weitere Soldaten als Helfer in die vom Sturm verwüsteten philippinischen Katastrophengebieten geschickt. Sieben Spezialflugzeuge mit insgesamt 180 Marineinfanteristen und Matrosen an Bord seien von Japan aus in Richtung Philippinen gestartet, erklärte das Marine Corps am Montag in Washington. Bei den Flugzeugen handele es sich um vier vom Typ MV-22B Ospreys, die Einsätze unter schwierigen Bedingungen fliegen könnten, und drei Hercules-Maschinen. Die Truppen sollen bereits vor Ort eingetroffene US-Kräfte unterstützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.