New York (AFP) In den USA beliefert die Post Kunden des Online-Händlers Amazon in Zukunft auch am Sonntag. Zunächst gelte dieser Service für Kunden im Großraum New York und in Los Angeles, teilte der US Postal Service am Montag mit. Im kommenden Jahr solle die Sonntagsauslieferung "auf einen Großteil der amerikanischen Bevölkerung" ausgeweitet werden, indem Ballungsräume wie Dallas, Houston, New Orleans und Phoenix mit einbezogen würden. Für Abonnenten des Prime-Angebotes von Amazon sei die Auslieferung von Bestellungen an Sonntagen kostenlos. Die US-Post ist finanziell stark angeschlagen und könnte von dem Geschäft mit Amazon erheblich profitieren.

