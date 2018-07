Köln (SID) - DOSB-Ehrenpräsident Manfred von Richthofen sieht nach dem Aus der Münchner Bewerbung um Olympische Winterspiele 2022 vor allem den neuen IOC-Präsidenten Thomas Bach in der Pflicht. "Bach muss jetzt die Kurve kriegen. Er hat einen riesigen Sack von Problemen vor der Tür liegen in Bezug auf Sauberkeit, Doping, Bestechlichkeit, Transparenz. Lösungen sind notwendig, wenn die breite Öffentlichkeit weiter mit dem organisierten Sport zu tun haben will", sagte von Richthofen dem SID.

Für den 79-Jährigen steht fest, dass das schlechte Image des IOC mit dem negativen Bürgervotum in München zu tun hat. "Das IOC hat keinen guten Ruf. Olympische Spiele haben einen unangenehmen Beigeschmack bekommen. Auf der Straße heißt es doch nur noch: Um Gottes Willen, was ist das IOC nur für eine Organisaion?", sagte von Richthofen.

Der ehemalige Präsident des Deutschen Sportbundes (DSB), dessen Amtszeit 2006 mit der Gründung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) endete, fordert nun eine Öffnung der Sportpolitik für neue Ideen. "Eine Analyse ist notwendig. Diese Niederlage kann auch ein Gewinn für den deutschen Sport sein. Man muss jetzt Köpfe zusammenbringen, die im internationalen Sport gut Bescheid wissen und gleichzeitig nationale und regionale Interessen unter einen Hut bringen können", sagte von Richthofen, der zwar keine Namen nennen wollte, aber betonte: "Das muss niemand aus dem Sport sein, das muss auch nicht der klassische Funktionär sein. Vielleicht schaut man sich mal in der Kunst und der Kultur um."