Kabul (AFP) Die Delegierten der afghanischen Stammesversammlung sollen ab dem 21. November darüber beraten, welcher Status den ausländischen Truppen in Zukunft zusteht. Rund 2500 afghanische Stammesälteste und andere Vertreter der Zivilgesellschaft sollten ab Donnerstag kommender Woche über das Abkommen über das Truppenstatut für die US-Soldaten im Land beraten, sagte der Sprecher der Vorbereitungskommission, Abdul Chalik Hussjeni Paschaje, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. In den kommenden Tagen würden die ersten Teilnehmer in der Hauptstadt Kabul erwartet.

