Buenos Aires (AFP) Nach einer Schädeloperation nimmt Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner in der kommenden Woche wieder ihre Arbeit auf. Die 60-Jährige sei gesundheitlich in der Lage, ab Montag wieder die Amtsgeschäfte zu übernehmen, erklärte Präsidialamtssprecher Alfredo Scoccimarro am Montag nach einer abschließenden ärztlichen Untersuchung. Zuvor waren bereits neurologische Tests zufriedenstellend verlaufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.