Dhaka (AFP) Die Proteste der Textilarbeiter in Bangladesch gewinnen an Schärfe: Am Dienstag versammelten sich den zweiten Tag in Folge zehntausende Demonstranten in Ashulia am Rande der Hauptstadt Dhaka und forderten einen höheren Mindestlohn, wie die Polizei mitteilte. Sie blockierten eine wichtige Durchgangsstraße und warfen an drei Stellen mit Steinen, wie der für das Gebiet zuständige Polizeioffizier Abdus Sattar der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Polizei habe Tränengas und Gummigeschosse in die Menge gefeuert. Berichten lokaler Medien zufolge wurden zahlreiche Menschen verletzt. Aus Sorge vor Übergriffen blieben rund 200 Textilfabriken geschlossen, wie der Verband der Textilhersteller und -exporteure mitteilte.

