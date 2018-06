Köln (AFP) Nach den schweren Fabrikunglücken in Bangladesch sieht der deutsche Einzelhandel erste Fortschritte hin zu besseren Arbeitsbedingungen in dem Land, warnt aber zugleich vor überzogenen Erwartungen. Wirksamer als eilig beschlossene Gesetze, Aktionspläne und Kontrollen sei ein Bewusstseinswandel in den Lieferländern selbst, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels (AVE), Jan Eggert, am Dienstag in Köln. Entscheidend sei, dass "in Bangladesch selbst ein Umdenken stattfindet und ein Klima entsteht, in dem gute Arbeitsbedingungen eine Selbstverständlichkeit werden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.