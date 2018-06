Paris (AFP) Der Umbruch am Energiemarkt wird einer neuen Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge die Industrie in Europa und in Japan hart treffen: Ihr weltweiter Exportanteil bei Gütern, die mit hohem Energieaufwand hergestellt werden, könnte um zusammen ein Drittel zurückgehen, sagte die IEA am Dienstag in Paris in ihrem Jahresausblick 2013 voraus. So lägen die Preise für Naturgas in den USA bei einem Drittel der EU-Importpreise und bei einem Fünftel der Preise in Japan.

