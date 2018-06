Paris (AFP) In Paris hat am Dienstag ein Sondergipfel zur Jugendarbeitslosigkeit in Europa begonnen. Frankreichs Präsident François Hollande empfing am Nachmittag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu der Konferenz im Elysée-Palast, an der insgesamt 24 EU-Staats- und Regierungschefs teilnehmen. EU-Kommissionspräsident José-Manuel Barroso, EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sollten neben Hollande und Merkel an der abschließenden Pressekonferenz teilnehmen.

