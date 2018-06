Berlin (AFP) In den Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU beharrt die SPD auf der Forderung nach einer Rücknahme der Rente mit 67: Der Koalitionsvertrag müsse einen besseren Übergang in die Rente schaffen, sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel am Dienstag in einer Rede auf dem Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Berlin. "Nach 45 Versicherungsjahren muss jemand abschlagsfrei mit 63 in Rente gehen können", forderte Gabriel mit Blick auf gesundheitlich besonders anstrengende Berufe.

