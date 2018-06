Ingolstadt (Deutschland) (AFP) Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn A 99 bei München einen schweren Unfall mit zwei Toten verursacht. Ein weiterer 42-jähriger Autofahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag in Ingolstadt mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 22-Jähriger am Montagabend mit seinem Auto in falscher Richtung auf die A 99 aufgefahren. Kurz darauf stieß er mit dem Wagen des 42-Jährigen zusammen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.