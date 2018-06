Berlin (AFP) Die Bildungspolitik gehörte bislang nicht zu den größten Zankäpfeln in den Koalitionsverhandlungen. Union und SPD sind sich im Prinzip einig, dass in Bildung und Wissenschaft mehr investiert werden muss, das Bafög eine Reform benötigt und Ganztagsschulen ausgebaut werden sollen. Verhärtet sind die Fronten derzeit in der Frage, wie Bund und Länder bei der Finanzierung von Bildung enger zusammenarbeiten könnten - ein Thema für die nächste Runde der Koalitionsverhandlungen am Mittwoch.

