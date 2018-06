Warschau (AFP) Die Entwicklungsländer leiden laut dem neuen globalen Klima-Risiko-Index der Organisation Germanwatch besonders unter den Konsequenzen des Klimawandels. "Der Index zeigt, dass im Jahr 2012 Haiti, die Philippinen und Pakistan am schwersten durch Wetterkatastrophen betroffen waren", erklärte der Ko-Autor der Studie, Sönke Kreft, am Dienstag bei der Vorstellung des Indexes für das vergangene Jahr am Rande der UN-Klimakonferenz in Warschau. Kreft sprach von einem "Weckruf" für eine "bessere Vorsorge vor klimabedingten Katastrophen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.