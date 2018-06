Berlin (AFP) SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles sieht in den Koalitionsverhandlungen "ernste Konflikte" in der Familien- und Gleichstellungspolitik sowie beim Thema Bildung. Das sei "kein Theaterdonner", sagte Nahles am Dienstag in Berlin zu Berichten, wonach es am Abend zuvor in der Arbeitsgruppe Familie und Gleichstellung zu einem Eklat gekommen war. "An bestimmten Stellen prallt es aufeinander", sagte dazu Nahles.

