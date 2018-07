Berlin (AFP) Mit gemeinsamen Überlegungen zu Volksentscheiden auf Bundesebene sind CSU und SPD bei der CDU auf Widerspruch gestoßen. Ein von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) und SPD-Parlamentsgeschäftsführer Thomas Oppermann am Dienstag vorgelegtes Papier sieht die Möglichkeit vor, über bestehende Gesetze per Volksabstimmung entscheiden zu lassen. Zudem solle bei europapolitischen Fragen von besonderer Tragweite das Volk befragt werden. Unionsfraktionsvize Günter Krings (CDU) ging auf Distanz zu dem Papier: Es gebe in der Arbeitsgruppe Innen und Recht weiter keine Einigung "über die Einführung von plebiszitären Elementen".

