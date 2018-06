Straßburg (AFP) Eine Motorpanne hat die Fahrt eines Flusskreuzfahrtschiffs auf dem Rhein gestoppt. Wie die französische Feuerwehr mitteilte, musste die "Viking Sun" mit rund 200 Touristen und 40 Besatzungsmitgliedern an Bord am Dienstag nahe der Stadt Straßburg anlegen. Die Passagiere aus Großbritannien und den USA seien mit Hilfe eines anderen Schiffes evakuiert worden. Sie seien in der deutschen Grenzstadt Kehl von Bord gegangen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

