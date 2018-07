Berlin (AFP) Die SPD will sich vor Wahlen künftig nicht mehr auf ein Nein zu bestimmten politischen Bündnissen festlegen. Die SPD als linke Volkspartei werde "künftig keine Koalition mehr ausschließen, außer mit rechtsextremen Parteien", sagte SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles am Dienstag in Berlin. Dies solle auf dem SPD-Bundesparteitag am Donnerstag als Teil eines Leitantrages zu künftigen Perspektiven der Partei beschlossen werden.

