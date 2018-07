Berlin (AFP) Fast neun Jahre nach dem Feuertod des Asylbewerbers Oury Jalloh wollen Freunde und Unterstützer den Fall erneut aufrollen. Die "Initiative in Gedenken an Oury Jalloh" hat beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe Strafanzeige wegen Totschlags beziehungsweise Mordverdachts eingereicht, wie ein Sprecher der Initiative am Dienstag in Berlin sagte. Die Anzeige richte sich gegen unbekannte Polizeibeamte.

