Berlin (AFP) Beim Kauf von lackiertem Holzspielzeug für Kleinkinder und Metallbaukästen sollten Verbraucher besonders achtsam sein. Bei einer Überprüfung von Holzspielzeug im vergangenen Jahr stellte sich heraus, dass rund neun Prozent der untersuchten Proben verschiedene gesundheitsgefährliche Weichmacher enthielten, die zusammen den Grenzwert überschritten, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) am Dienstag mitteilte. Bei Buntstiften aus lackiertem Holz fanden die Prüfer von Bund und Ländern demnach in rund 21 Prozent der untersuchten Proben Weichmacher, sogenannte Phtalate. Diese Stoffe können schädlich für das Kind sein, wenn es sie verschluckt oder das Spielzeug in den Mund nimmt.

