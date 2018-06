Frankfurt/Main (AFP) Der Frauenanteil auf Spitzenpositionen in der deutschen Wirtschaft ist in diesem Jahr einer Studie zufolge nur leicht gestiegen. In den Aufsichtsräten der größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands beläuft sich die Frauenquote in diesem Jahr auf rund 20 Prozent, wie aus einer am Dienstag in Frankfurt am Main veröffentlichten Untersuchung des Beratungsunternehmens Towers Watson hervorgeht. Damit erhöhte sich der Frauenanteil demnach gegenüber dem Vorjahr um drei Prozentpunkte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.