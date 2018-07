Houston (SID) - Headcoach Gary Kubiak von den Houston Texans aus der amerikanischen Football-Profiliga NFL hat eineinhalb Wochen nach seinem leichten Schlaganfall wieder die Arbeit aufgenommen, allerdings nur in Teilzeit. Der 52-Jährige betreue die Mannschaft "diese Woche in einem begrenzten Zeitraum, alles Weitere entscheiden die Ärzte", sagte Interimscoach Wade Phillips, der offen ließ, ob Kubiak am Sonntag im Spiel gegen die Oakland Raiders wieder an der Seitenlinie stehen wird.

Kubiak war am 3. November in der Halbzeit des Heimspiels gegen die Indianapolis Colts zusammengebrochen und hatte anschließend zwei Tage im Krankenhaus verbracht. Kubiak ist seit 2006 Headcoach der Texans, 2011 und 2012 hatte er mit dem Team die Play-offs erreicht.