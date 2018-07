Kansas City (SID) - Football-Profi Dwayne Bowe hat dem Team der Stunde in der amerikanischen NFL seltene Negativschlagzeilen beschert. Der 29-Jährige von den noch ungeschlagenen Kansas City Chiefs wurde am Samstagabend aufgrund von Marihuana-Besitz vorläufig festgenommen. Das teilte die Polizei mit. Demnach sei Bowe in Riverside im US-Bundesstaat Missouri mit seinem Auto wegen zu hoher Geschwindigkeit gestoppt worden. Ein Polizeihund fand bei dieser Gelegenheit mehrere Päckchen Marihuana.

Bowe kam anschließend gegen Zahlung einer Kaution frei, muss sich am 18. Dezember jedoch vor Gericht verantworten. Für die Chiefs, die am Sonntag im Topspiel bei den Denver Broncos antreten, ist der Wide Receiver in der laufenden Saison einer der besten Passempfänger.