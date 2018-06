Paris (AFP) Angesichts der desolaten Wirtschaftslage und der zunehmenden Proteste im Land hat ein Abgeordneter der regierenden Sozialisten in Frankreich eine Regierungsumbildung gefordert. Premierminister Jean-Marc Ayrault müsse "dringend" abgelöst werden, forderte Malek Boutih aus dem Département Essonne im Großraum Paris am Dienstag in der Zeitung "Le Parisien". "Das Land ist in einer sehr schwierigen Lage, es muss gehandelt werden", erklärte er. Der Dialog mit den Bürgern sei abgerissen. "Es muss dringend ein Signal an die Franzosen ausgesandt werden, um den Dialog wieder herzustellen."

