Köln (SID) - Im argentinischen Fußball haben gewalttätige Auseinandersetzungen erneut für Schreckensnachrichten gesorgt. Im Rahmen eines Viertligaspiels in Libertad nahe Buenos Aires kam am Montag ein Straßenhändler ums Leben, das teilte die Polizei am Dienstag mit. In Argentinien war es bereits der sechste Todesfall im Jahr 2013, der in Verbindung mit Hooligan-Gewalt steht.

Nach Angaben der Behörden waren nach dem Spiel Midland gegen Ituzaingo rund 200 Gewalttäter aneindergeraten, im Zuge der Auseinandersetzungen sei das Opfer von einem tödlichen Schuss in der Brust getroffen worden.