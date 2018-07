München (dpa) - Ganz in Weiß und mit dem Klinsmann-Rot als Brustring: Das neue Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sorgt für heiße Debatten. Er finde es grundsätzlich mal was anderes, ein bisschen weg von dem, was man sonst hatte, sagte Deutschlands Torwarttrainer Andreas Köpke zum neuen Outfit. Das von Jürgen Klinsmann vor der Heim-WM 2006 erstmals eingebrachte Rot kehrt als Bruststreifen auf die DFB-Hemden zurück, die sonst traditionell weiß sind. Bei den Hosen wechselt das Team von Schwarz zu Weiß.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.