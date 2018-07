Rom (SID) - Der italienische Fußball-Drittligist ASG Nocerina, deren Spieler von eigenen Hooligans bedroht worden waren, ist von einem Sportgericht in Italien zu einer 0:3-Niederlage gegen US-Salernitana verdonnert worden. Am Sonntag war das Spiel des Tabellen-Schlusslichts bei US Salernitana nach 20 Minuten abgebrochen worden, nachdem Nocerina-Ultras die eigenen Spieler bedroht hatten.

Schon vor der Begegnung war es zu Anfeindungen gekommen, einige Nocerina-Akteure weigerten daher zunächst, überhaupt anzutreten. Der Verein kündigte eine interne Untersuchung an, um festzustellen, ob sich die Spieler, die nicht angetreten waren, sich strafbar gemacht haben. Wegen des Verhaltens ihrer Fans, die unter anderen Rauchbomben und Knallkörper geworfen hatten, wurden beide Klubs zur Zahlung einer Geldstrafe von jeweils 1500 Euro verurteilt.

Nocerina will außerdem als Privatkläger am Prozess gegen die Ultras teilnehmen, die "dem Ansehen des Vereins schwer geschadet haben", so der Klub in einer Presseerklärung. 30 Hooligans sind von der Polizei der süditalienischen Stadt Salerno identifiziert und angezeigt worden. 20 von ihnen wurden mit einem Stadionverbot belegt.