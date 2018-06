Zürich (SID) - Der spanische Schiedsrichter Carlos Velasco Carballo vertritt die Europäische Fußball-Union (UEFA) bei der Klub-Weltmeisterschaft in Marokko (11. bis 21. Dezember). Der FIFA-Referee, der bei der EM 2012 unter anderem das Vorrundenspiel zwischen Deutschland und Dänemark (2:1) leitete, gehört zu den sechs am Dienstag von der FIFA nominierten Unparteiischen. An dem Turnier in Marrakesch und Casablanca nimmt auch Bayern München als Gewinner der Champions League teil.

Mit 42 Jahren ist Velasco Carballo der älteste der nominierten Schiedsrichter, die zudem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Gambia, USA, Brasilien und Kamerun kommen. - Die Schiedsrichter der Klub-WM: Carlos Velasco Carballo (Spanien), Ali Hamad Albadwawi (Vereinigte Arabische Emirate), Bakary Papa Gassama (Gambia), Mark Geiger (USA), Sandro Ricci (Brasilien) und Neant Alioum (Kamerun).