Berlin (dpa) - Nie zuvor gab es in Deutschland derart wenige Organspenden. Die Zahl ist in diesem Jahr mit bisher 754 auf einen neuen Tiefstand gesunken. Das sind fast 16 Prozent weniger als in den ersten zehn Monaten des Vorjahres. Das teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation mit. Diese Situation sei unvertretbar. In Deutschland warten im Moment 11 300 Menschen auf ein neues Organ. Die Spendezahlen sinken seit Jahren, seit dem Skandal um manipulierte Patientendaten bei der Organvergabe im Sommer 2012 noch stärker.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.