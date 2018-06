London (AFP) In Großbritannien sollen Mütter mit Gutscheinen zum Stillen ihrer Neugeborenen ermuntert. Wie die Organisatoren eines Pilotprojekts am Dienstag mitteilten, soll den Teilnehmerinnen ein Gutschein über 120 Pfund (rund 140 Euro) ausgehändigt werden, wenn sie ihr Baby sechs Wochen lang stillen. Der Betrag steigt bei einer Stilldauer von sechs Monaten auf 200 Pfund. Sollte der Test in den sozialschwachen Bezirken Derbyshire und South Yorkshire zufriedenstellend verlaufen, ist an eine Ausweitung des Programms auf das ganze Land gedacht.

