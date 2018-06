London (AFP) Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat zusätzliche Investitionen in Milliardenhöhe angekündigt. In den kommenden zwei Jahren werde Vodafone sieben Milliarden Pfund (8,3 Milliarden Euro) zusätzlich ausgeben, teilte das Unternehmen am Dienstag bei Vorlage seiner Halbjahresbilanz mit. Vodafone verkaufte seinen Anteil am US-Unternehmen Verizon Wireless für 130 Milliarden Dollar und verfügt daher über riesige Bargeldreserven.

