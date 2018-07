London (AFP) Eine verregnete Weltpremiere hat der neue "Tribute von Panem"-Film in London erlebt. Trotz des für die britische Hauptstadt typischen Wetters jubelten am Montagabend hunderte Fans vor allem Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence zu. Viele von ihnen hatten 24 Stunden vor dem Kino am Leicester Square ausgeharrt und demzufolge auch die Nacht dort verbracht. Als Lawrence - mit neuem Pixie-Blondschopf - letztlich erschien, kannte der Jubel keine Grenzen. Auch ihre Mitstreiter Liam Hemsworth und Josh Hutcherson wurden enthusiastisch begrüßt.

