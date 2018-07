Tokio (AFP) Japan will einem Zeitungsbericht zufolge Entwicklungsländer beim Kampf gegen den Klimawandel in den kommenden drei Jahren mit umgerechnet rund zwölf Milliarden Euro unterstützen. Wie die Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Dienstag ohne Angaben von Quellen berichtete, würde dies mehr als 40 Prozent der Hilfen von insgesamt gut 26 Milliarden Euro abdecken, welche die Entwicklungsländer voraussichtlich bei der UN-Klimakonferenz in Warschau von den Industrieländern fordern werden.

