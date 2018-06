Karlsruhe (dpa)- Der rheinland-pfälzische Justizminister Jochen Hartloff will Informanten besser vor Nachstellungen schützen. Er wolle das Thema auf der Justizministerkonferenz in Berlin ansprechen, sagte Hartloff. Geschützt werden sollten vor allem Mitarbeiter, die auf Missstände in ihrem Unternehmen aufmerksam machten. Er halte einen Schutz für notwendig, sagt Hartloff. Betroffene müssten vor Nachstellungen oder ungerechtfertigten Entlassungen geschützt werden.

