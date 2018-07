Phnom Penh (AFP) Am Rande von Ausschreitungen zwischen protestierenden Textilarbeitern und der Polizei ist in Kambodscha eine Frau erschossen worden. Zu den Krawallen kam es am Dienstag in der Hauptstadt Phnom Penh, als hunderte Arbeiter aus einem Zulieferbetrieb für internationale Bekleidungsfirmen in Richtung Präsidentenpalast marschierten. Bei der Toten handelt es sich nach Familienangaben um eine 79-Jährige, die am Straßenrand Reis verkaufte. Nach Angaben eines Aktivisten wurden fünf Demonstranten durch Schüsse verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.