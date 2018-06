Düsseldorf (dpa) - Gute Geschäfte in den Schwellenländern haben dem Düsseldorfer Markenartikler Henkel (Persil, Pritt, Schwarzkopf) eine deutliche Gewinnsteigerung beschert.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich im dritten Quartal um 10,6 Prozent auf 649 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 469 Millionen Euro sogar 16,7 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Der Umsatz sank dagegen um 2,6 Prozent auf knapp 4,2 Milliarden Euro. Hier machten sich allerdings negative Wechselkurseffekte massiv bemerkbar. Organisch lag das Wachstum nach Unternehmensangaben bei 4,2 Prozent.

Deutliche Umsatzzuwächse erzielte der Waschmittel-, Kosmetik- und Klebstoffhersteller vor allem in Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten, sowie in Lateinamerika und Asien (ohne Japan).

Hier lag das organische Wachstum durchschnittlich bei 9,1 Prozent. Der Umsatzanteil der Wachstumsregionen stieg damit auf 45 Prozent. In Westeuropa lag das Umsatzplus organisch lediglich bei 0,7 Prozent. Dabei konnten die Auswirkungen der Rezession in Südeuropa nicht zuletzt durch gute Geschäfte in Deutschland kompensiert werden.

Der Konzern bekräftigte gleichzeitig seine Prognose für das Gesamtjahr. Henkel erwartet demnach für 2013 ein organisches Umsatzwachstum zwischen 3 und 5 Prozent und einen Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Vorzugsaktie von etwa 10 Prozent.