Berlin (SID) - Der Leichtathletik-Weltverband IAAF hat den Weltrekord von Wilson Kipsang beim Berlin-Marathon offiziell anerkannt. Das teilte der Verband am Dienstag mit. Der 31-jährige Kenianer war am 29. September die 42,195 km in 2:03:23 Stunden gelaufen und unterbot die alte Bestmarke seines Landsmanns Patrick Makau um 15 Sekunden.