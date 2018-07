Benghasi (Libyen) (AFP) Die libysche Islamistengruppe Ansar al-Scharia hat die Anwendung des islamischen Scharia-Rechts in ganz Libyen gefordert. "Stabilität und Sicherheit" könnten nur durch die Anwendung der Scharia mit ihren drakonischen Strafen gewährleistet werden, erklärte die Gruppe am Dienstag in Benghasi. Zugleich machte Ansar al-Scharia deutlich, dass sie sich nicht den regulären staatlichen Sicherheitskräften fügen werde. Sie bezeichnete die staatlichen Kräfte in der Hauptstadt Tripolis als "Kräfte des Bösen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.