Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen sind im vergangenen Monat so viele Passagiere gezählt worden wie noch nie in einem Oktober. Betreiber Fraport fertigte an seinem wichtigsten Standort 5,4 Millionen Fluggäste und damit 3,5 Prozent mehr als vor einem Jahr ab.

Auch das Frachtaufkommen stieg laut Mitteilung vom Dienstag um 3,5 Prozent auf gut 186 000 Tonnen. Der zweitwichtigste Konzernflughafen im türkischen Antalya profitierte von Touristen, die vor den Krisen in Nordafrika und im Nahen Osten auswichen. Im Konzern verzeichnete Fraport ein Passagierplus von 7,3 Prozent.