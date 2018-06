Berlin (dpa) - In England haben The 1975 bereits den Durchbruch geschafft. Mit ihrem selbstbetitelten Debüt-Album sind die Shootingstars aus Manchester direkt auf Platz eins der Charts gelandet.

In Deutschland sind die vier jungen Musiker, die alle erst Anfang 20 sind, noch nicht ganz so weit. Das wollen The 1975 jetzt bei einigen Club-Konzerten ändern. Die großen Hallen müssen auf die Newcomer also noch warten.

Allerdings dürfte es nur eine Frage der Zeit sein: Support-Anfragen von Rihanna, 30 Seconds to Mars oder Kasabian mussten The 1975 ablehnen, da sie in den USA bereits eine Headliner-Tour gebucht hatten.

Nun also Köln, Frankfurt, Berlin und Hamburg: Das Publikum dürfte wohl überwiegend weiblich sein: "Wir wissen, dass wir eine attraktive Band sind. Wir gefallen jungen Mädchen", sagte Frontmann Matthew Healy dem Popkultur-Portal "Shitsite.de".

Welche Musikrichtung sie spielen? Schwer zu sagen. Da mischt sich Pop mit Elektro, R&B mit Indie-Rock - und dazu gibt es reichlich Harmoniegesänge. Lust am Experiment haben sie bei aller Eingängigkeit, die ihre Songs auszeichnet, allemal.

Auch ihre Lust an Atmosphäre, an Brian Eno und Sigur Rós, kommt zum Tragen: "Der Grund, warum ich Ambient-Musik liebe, ist immer derselbe - es ist die Tatsache, dass sie ohne Sprache ganz bestimmte Gefühle erweckt", sagte Healy dem Musik-Portal "Louder Than War".

Auf dem Weg zu ihrem Debüt haben The 1975 viele Metamorphosen durchgemacht. Anfänglich hätten sie sich nicht recht entscheiden können, ob sie Sigur Rós, Velvet Underground oder Boyz II Men sein wollten, verriet die Band, die bereits seit Teenager-Tagen zusammenspielt, der BBC. Dann aber kristallisierte sich ein Weg heraus: "Wir waren sehr experimentell und dann wurden wir wirklich sehr poppig", erläuterten sie ihre Entwicklung, die sie schließlich zu Chartstürmern werden ließ.

Tourdaten: 14.11. Köln - Luxor, 15.11. Frankfurt - Zoom, 18.11. Berlin Bi Nuu, 19.11. Hamburg Uebel & Gefährlich

Website The 1975