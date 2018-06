St. Pauli gewinnt Duell der Trainer-Debütanten gegen Cottbus klar

Hamburg (dpa) - Der FC St. Pauli hat seinem neuen Trainer Roland Vrabec den erhofften Einstand nach Maß beschert. Gegen Schlusslicht Energie Cottbus feierten die erstmals nach der Beurlaubung von Michael Frontzeck von Interimscoach Vrabec betreuten Hanseaten am Montagabend einen glatten 3:0 (1:0)-Erfolg und setzten sich dadurch vorerst in der Spitzengruppe fest. Vor 27 441 Zuschauern erzielten Fin Bartels (35. Minute), Sebastian Schachten (70.) und Markus Thorandt (74.) die Tore für die Norddeutschen. Auf der Bank der zum fünften Mal in Serie sieglosen Gäste kassierte Bommer-Nachfolger Stephan Schmidt zur Premiere eine Niederlage.

Basketball-Trainer Schröder in Würzburg beurlaubt

Würzburg (dpa) - Trainer Marcel Schröder ist vom Basketball-Bundesligist Würzburg beurlaubt worden. Nach der siebten Niederlage im achten Saisonspiel zog der unterfränkische Club am Montag die Konsequenzen. "Wir haben nach der Niederlage in Bayreuth wie auch schon in den Wochen zuvor die Situation eingehend analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir etwas ändern müssen. Deshalb haben wir uns entschlossen, Marcel Schröder mit sofortiger Wirkung zu beurlauben", erklärte s.Oliver-Baskets-Geschäftsführer Steffen Liebler in einer Mitteilung.

Viertligist Wilhelmshaven streitet weiter mit FIFA

Wilhelmshaven (dpa) - Der niedersächsische Fußball-Regionalligist SV Wilhelmshaven stellt sich auf einen langen Rechtsstreit mit dem Weltverband FIFA ein. "Was hier passiert, ist schreiendes Unrecht, und wir werden uns dem nicht beugen", sagte am Montag SVW-Justiziar Harald Naraschewski. Die FIFA hatte den Viertligisten wegen Transferstreitigkeiten zum Zwangsabstieg verurteilt.

Hockey-Damen verlieren ersten Test gegen Großbritannien

Mannheim (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen haben das erste von drei Test-Länderspielen gegen Großbritannien verloren. In der neuen Feldhockey-Halle in Mannheim unterlag die mit sechs Debütantinnen und nur zwei EM-Siegerinnen angetretene Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders am Montag mit 1:3 (0:0). Das deutsche Tor erzielte Hannah Krüger in der 62. Minute. "Die Niederlage geht in Ordnung", urteilte Mülders. Seinem Team war deutlich anzumerken, dass es in dieser Formation noch nie zusammengespielt hat.

Formel-1-Pilot Massa wechselt von Ferrari zu Williams

Grove (dpa) - Formel-1-Pilot Felipe Massa fährt in der kommenden Saison für Williams. Dies gab der englische Rennstall am Montag in Grove bekannt. Der 32-Jährige wird damit 2014 neuer Partner des Finnen Valtteri Bottas und nimmt den Platz von Pastor Maldonado ein. Wohin der Venezolaner wechselt, ist noch nicht bekannt. Massa fährt in dieser Saison für Ferrari, muss aber seinen Platz für den Finnen Kimi Räikkönen räumen.