Jerusalem (AFP) Das israelische Bauministerium hat nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation die Planung für 20.000 weitere Siedlungswohnungen im besetzten Westjordanland ausgeschrieben. Zwar handele es sich nur um die erste Genehmigungsphase, die Regierung habe aber bereits 15 Millionen Schekel (gut drei Millionen Euro) in das Projekt investiert, sagte der Generalsekretär der Bürgerrechtsgruppe "Frieden Jetzt", Jariv Oppenheimer, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Demnach wurden noch nie so viele Wohnungen parallel in den Palästinensergebieten geplant.

