Stuttgart (dpa) - In Stuttgart hat ein Polizist einen Mann erschossen. Der Polizist verletzte den 36-Jährigen tödlich im Unterleib. Der Mann hatte gegen Mitternacht selbst bei der Polizei angerufen und angekündigt, dass er in Kürze bewaffnet auf die Straße gehen werde. Das tat er dann auch und feuerte in die Luft. Als er die Waffe auf Aufforderung nicht auf den Boden legen wollte, schoss einer der Polizisten. Vermutlich habe der 36-Jährige mit einer Schreckschusswaffe geschossen, hieß es.

