Hamburg (SID) - Bezüglich einer erneuten Bewerbung um Olympische Sommerspiele will sich Hamburg Zeit lassen. "Bis zum Ende des Jahrzehnts wollen wir so weit sein, uns grundsätzlich für jede sportliche Großveranstaltung erfolgreich bewerben zu können. Weil München es nicht geschafft hat, heben wir jetzt nicht gleich den Finger", erklärte Frank Reschreiter, Sprecher des in der Hansestadt für den Sport zuständigen Innensenators Michael Neumann.

Der SPD-Politiker hatte sich in diesem Zusammenhang bereits im Frühjahr in einem Interview auf ein direktes Bürgervotum vor einer endgültigen Entscheidung des Senats festgelegt.

Die norddeutsche Metropole hatte schon 2003 für die Sommerspiele 2012 kandidiert, verlor aber auf nationaler Ebene in der letzten Finalrunde die entscheidende Abstimmung gege Leipzig. Die Messestadt kam später im internationalen Vergleich nicht zum Zuge, die Spiele wurden vom Internationalen Olympischen Komitee letztlich nach London vergeben.