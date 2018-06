Sydney (AFP) Im Konflikt verfeindeter Stämme in Papua-Neuguinea sind bei der Explosion einer Granate laut Medienberichten bis zu 34 Menschen getötet worden. Wie die Zeitung "The National" am Dienstag berichtete, sind unter den Toten auch Frauen und Kinder. Weitere 28 Menschen seien bei der Attacke am Montag verletzt worden. Die Zeitung "Post Courier" berichtete von 14 Toten, nachdem eine Granate bei einem Angriff in ein Haus geworfen worden sei. Es sei zu befürchten, dass die Zahl der Toten auf 30 steigen werde.

