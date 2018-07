Berlin (dpa) - Die von der SPD vorgeschlagene Ausweitung der Lkw-Maut würde wegen der aufwendigen Installationen in der gerade begonnenen Legislaturperiode noch kein Geld einbringen. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf einen internen Vermerk des Bundesverkehrsministeriums vom Mai 2013. Damals sei geprüft worden, wie sich eine Ausweitung der Lkw-Maut auf alle Bundesstraßen umsetzen ließe. Mit dem Ergebnis: Die Mautpflicht könnte erst in ungefähr vier Jahren realisiert werden. So lange dauere es, bis die nötigen Systeme installiert seien.

