Washington (AFP) Die US-Marine hat nach eigenen Angaben drei Landungsschiffe zur Unterstützung der Taifun-Opfer auf den Philippinen in Alarmbereitschaft versetzt. Eine Marinesprecherin sagte am Dienstag, die Schiffe befänden sich auf dem Flottenstützpunkt Sasebo im Süden Japans. Die Schiffe können unabhängig von einer Hafeninfrastruktur Material von See an Land bringen. An Bord verfügen sie über medizinische Einrichtungen zur Versorgung von Verletzten. Außerdem haben sie Decks zur Landung von Hubschraubern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.