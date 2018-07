Washington (AFP) Die USA schickt ihren Flugzeugträger "USS George Washington" in die philippinischen Katastrophengebiete. Zudem würden weitere Schiffe entsandt, um die Rettungsarbeiten nach dem verheerenden Taifun "Haiyan" zu unterstützten, erklärte Verteidigungsminister Chuck Hagel am Montag in Washington. Die "USS George Washington" mit 5000 Matrosen und mehr als 80 Flugzeugen liege derzeit im Hafen von Hong Kong und werde noch am Montagabend (US-Ortszeit) Kurs auf die Philippinen nehmen.

